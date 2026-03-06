アメリカ、イスラエルとイランの攻撃の応酬が続いています。こうしたなか、茂木外相は、イラン国内で日本人2人が拘束されていることを明らかにしました。茂木大臣は6日朝の国会で、イランで拘束されている日本人2人のうち1人は、1月20日に拘束されたと述べました。国際NPOなどによりますと、NHKのテヘラン支局長だとみられています。また、茂木外相は、日本人2人とは連絡が取れていて、「現時点で安全であることを確認している」と