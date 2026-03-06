iPS細胞を使った2つの再生医療製品の製造・販売について、きょう、上野厚生労働大臣が条件期限付きで承認しました。iPS細胞による再生医療で世界初の実用化となります。iPS細胞は、神経や筋肉などの細胞に変化できることから、細胞の機能を再生させることが期待されています。こうした中、上野厚労大臣はきょう、iPS細胞を使った心臓病とパーキンソン病の2つの再生医療製品について、7年以内に有効性を検証することなどを条件に製