タレント・小島瑠璃子（32）が4日に自身のYouTubeチャンネルを更新。宅飲みしながら近況トークを展開し、普段着を1種類にしたことを明かした。【写真】透け感ワンピースに身を包み金髪姿の小島瑠璃子デザートを食べながら「聞いて、近況1個あった」と切り出した小島は、「服を1種類しか着ないことにした」と報告。友人から「スティーブ・ジョブズ的なこと？」と聞かれると、「恥ずかしいけど、そう」と笑いながら答え、特定の