政府は、イランで現在2人の日本人が拘束されていると明らかにしました。【映像】煙があがるイランの様子2人とは連絡が取れていて安全が確認できているということです。茂木外務大臣「現在イランにおいては2名が拘束をされております。2月28日以降もこれら2名の邦人とは連絡が取れておりまして、現時点で安全であることは確認いたしております」茂木外務大臣はけさ衆議院の外務委員会で1月20日に拘束された1人を含む、2人の日