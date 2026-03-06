米イスラエルとイランの戦闘が始まってからまもなく1週間。トランプ大統領からは4日（現地時間）、「10点満点中15点。我々は非常に強い立場にある」などと、軍事作戦が順調に進んでいることを強調する言葉が飛び出した。だが米国は本当に短期間で圧倒的に勝利することができるのか、今後予想されるシナリオを検証する。（日本テレビ国際部デスク富田 徹）■シナリオ?「イラン徹底抗戦…戦闘長期化」アメリカ軍は5日、イラン軍の