タレントの川崎希が5日、自身のアメブロを更新。早起きして作ったという彩り豊かなお弁当を公開した。【映像】川崎希、過去最大級のエルメス購入品を披露川崎は「早起きしてお弁当のおかず作り」と切り出し、作り置きも含めて多めにおかずを用意したことを報告。「豚バラキャベツ炒めは思ったより多めに出来ちゃって 夕飯にもしようかな」と、完成した料理を公開した。最近は離乳食やお弁当を作る機会が増えているそうで、「