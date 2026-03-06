福島、山形両県でSNSを通じて知り合った10〜20代の5人の自殺を手伝ったなどとして、自殺ほう助罪などに問われた福島市の無職岸波弘樹被告（37）に福島地裁郡山支部は6日、懲役5年の判決を言い渡した。求刑は懲役6年だった。