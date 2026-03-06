元ＣＢＣテレビのアナウンサーでフリーの阿部優貴子アナ（３５）が、家族でアメリカに転居したことを報告した。６日までに自身のインスタグラムを更新し「突然ですが。この度、家族でアメリカ・サンフランシスコに転居しました」と伝えた。「夫の長年の目標だった留学に伴い、悩みに悩んで、私も会社を退職し、留学生としてＵＣＢｅｒｋｅｌｅｙの学生になりました」と経緯を明かした。「世界でもトップクラスで物価が高いサ