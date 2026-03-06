俳優の柄本佑が主演した映画「木挽町のあだ討ち」（源孝志監督）が２月２７日の封切りから３月１日まで公開３日間で観客動員１５万人、興行収入２億円を記録したと配給の東映が発表した。直木賞と山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子さんの同名小説を映画化。江戸の芝居小屋「森田座」を舞台に“あだ討ち”の真相を巡る時代劇ミステリーだ。各種映画レビューサイトでは、Ｙａｈｏｏ！映画で４・５、Ｆｉｌｍａｒｋｓで４・