演技指導を装い、女性に性的暴行をしたとして、準強姦（ごうかん）罪で起訴された映画監督で会社役員の榊英雄被告の初公判が６日、東京地裁で行われ、懲役８年が言い渡された。宮田祥次裁判長は「監督と俳優という立場を利用した、悪質かつ卑劣な犯行である」とした。検察側は懲役１０年を求刑し、弁護側は女性の証言には信用性がないとして無罪を主張していた。榊被告は上下紺色のスーツに紫色のネクタイ、黒縁メガネを身に着