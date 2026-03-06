演歌歌手の坂本冬美（58）が今月4日、東京・新宿区のタワーレコード新宿店で新曲「遠い昔の恋の歌」の発売イベントを行った。フリーライブを開催し、高校生から高齢者まで約100人の観客の前で歌い上げた。【もっと読む】坂本冬美さん明かす ヒット曲『夜桜お七』誕生秘話と「何かが違う」と焦った2012年の紅白坂本は1987年3月4日に「あばれ太鼓」でデビュー。囲み取材では当時を振り返り「20代の時は結婚して子どもも何人かい