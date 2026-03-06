アジア株下落、米イラン戦争長期化・原油高を懸念韓国株は連日乱高下 東京時間11:06現在 香港ハンセン指数 25473.98（+152.64+0.60%） 中国上海総合指数 4106.16（-2.40-0.06%） 台湾加権指数 33532.20（-140.74-0.42%） 韓国総合株価指数 5487.50（-96.40-1.73%） 豪ＡＳＸ２００指数 8837.60（-102.72-1.15%） アジア株は香港を除いて下落、米イラン戦争長期化とそれに伴う原油高