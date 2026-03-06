５日、李強氏が討議に参加した雲南省代表団の会議。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京3月6日】中国の李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理は5日午後、自らが所属する第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議雲南省代表団の討議に参加した。