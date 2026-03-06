黄川田仁志男女共同参画担当相は6日の記者会見で、政府が改定作業を進める「第6次男女共同参画基本計画」案について、旧姓だけを記載する「単記」の検討を明記する考えを示した。政府は月内に基本計画を閣議決定する方針。高市早苗首相は第2次内閣発足に伴い、旧姓だけを記載する「単記」も含めた基盤整備の検討を関係閣僚に指示。黄川田氏はこの日の会見で「首相の指示内容や最近の政府答弁などを踏まえた文面で修正、検討す