EXILEとEXILE THE SECONDを兼任するパフォーマーの橘ケンチが、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に登場！鍛え上げた肉体美を、絶景サウナランキング1位の場所で披露し、ファンのハートを射抜いた。 【TVer】EXILE・橘ケンチ、北海道の流氷の上で『R.Y.U.S.E.I.』『Choo Choo TRAIN』ダンスを披露「日本最東端でやったEXILEです！」 『朝だ！生です旅サラダ』出演2回目の橘は、念