◇NBAブルズーサンズ（2026年3月5日フェニックスアリーナ）NBAブルズの河村勇輝（24）が5日（日本時間6日）に敵地サンズ戦で3戦連続ベンチ入り。第1Q途中から2戦ぶりに出場した。第1Qから出場機会が訪れた。残り1分46秒からコートに立った。得点は残せなかったが、積極的にリバウンド争いにも参戦する場面もあった。1日（同2日）の本拠地バックス戦では最終Qに出場機会が訪れた。ブルズが大量リードする中で、残り55秒