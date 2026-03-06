「大相撲春場所」（８日初日、エディオンアリーナ大阪）日本相撲協会は６日、大阪市内の会場で取組編成会議を行った。初日では、綱とりの大関安青錦は小結若元春、両横綱は豊昇龍が小結熱海富士、大の里が若隆景と組まれた。師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）に暴力を振るわれ、師弟で２月２４日に協会の事情聴取に応じていた伯乃富士は欧勝馬と対戦する。伊勢ケ浜親方は伯乃富士の左足の状態を「じん帯が切れている