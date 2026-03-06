春の訪れを感じさせる洋ランの展示会が6日から秋田市で開かれています。秋田市の遊学舎で6日に始まった春の洋ラン展。毎年この時期に開催されていて今年で38回目を数えます。今年はランの女王と呼ばれる人気のカトレアやたくさんの花を一度に咲かせるデンドロビュームなど春に咲くものを中心に31品種、約100株の洋ランが並びました。最近の住宅環境だと温室がなくても部屋の暖房で十分育てられるという洋ラン。展示された洋