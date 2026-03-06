この週末は、下越と佐渡で７日昼前から夜遅くにかけて高波に、佐渡では７日昼前から昼過ぎにかけて強風に注意・警戒が必要です。６日は、高気圧に緩やかに覆われますが昼過ぎから曇りで、夜遅くは雨や雷雨となるところがあるでしょう。新潟地方気象台によりますと７日は前線を伴った低気圧が日本海を東北東に進む見込みで、新潟県は海上で非常に強い風が吹き、海はしける所があるでしょう。予想より低気圧が発達した場合には、下越