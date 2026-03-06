「動画をスクリーンショットで撮影して送信するだけでお金を稼げる」とうたった嘘の副業をきっかけに、秋田市に住む60代の女性が現金約144万円などをだまし取られました。秋田臨港警察署の調べによりますと、秋田市に住む60代の女性は今年1月下旬、SNSのInstagramで副業の広告を見つけ、アクセスしました。その後、日本人を名乗る相手から「指定した動画をスクリーンショットで撮影して送信するだけでお金を稼げる」と