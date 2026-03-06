クスリのアオキホールディングスが続落している。５日の取引終了後に発表した２月度の月次営業速報で、既存店売上高が前年同月比０．２％減と小幅ながら２カ月連続で前年実績を下回ったことが嫌気されている。客単価は同４．４％増と上昇したものの、客数が同４．４％減と減少した。 出所：MINKABU PRESS