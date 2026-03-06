６日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は続落した。原油相場の上昇に伴うインフレ懸念をもとにした債券売りが出た。株安を背景とした買いも入り、下値は限られた。 前日のニューヨーク市場で長期債相場は下落（金利は上昇）。中東情勢が緊迫した状況が長期間に及ぶとの懸念が広がるなかで、米原油先物相場が急伸した。インフレ懸念を受けた債券売りが優勢となった。 東京市場では日経平均株価が一時７