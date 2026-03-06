「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の６日午前１１時現在で、ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓが「売り予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場でＴＷＯＳＴは続伸。同社は企業向けＩＴエンジニア紹介を手掛け、ＩＴ技術者の派遣・転職・独立などを支援している。企業の旺盛なデジタル化需要を捉え業績は好調な一方、株価は下落基調にあり、足もと昨年来安値圏で推移している。前日、き