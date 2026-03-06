サンリオ＝３連騰と気を吐く。グローバル展開するキャラクター戦略が奏功し、２月中旬に今期業績予想の大幅上方修正と配当増額、更に株式分割（５分割）を発表し、急反騰局面に移行した経緯がある。同月１６日ザラ場の６１７９円でいったん目先の天井を打ち調整局面に移行していたが、ここにきて再び買い板が厚くなってきている。３月末に向けて配当及び株式分割の権利取り、更に株主優待の確保を目的とした投資資金