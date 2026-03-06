スポルティングは5日、MF守田英正がクラブ通算150試合出場を達成したことを記念してインタビュー動画を公開した。ポルトガルでの6年目を迎えた日本代表MFは「非常に快適だしここで生活するのが好きだ」と語っている。守田は2021年1月に川崎フロンターレからサンタ・クララへ移籍し、ポルトガル・リーグでのプレーをスタート。22-23シーズンからは国内の強豪・スポルティングに所属しており、今月3日の国内杯・ポルト戦(○1-0)