ワシントン・ウィザーズ vs ユタ・ジャズ日付：2026年3月6日（金）開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 112 - 122 ユタ・ジャズ NBAのワシントン・ウィザーズ対ユタ・ジャズがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。 第1クォーターはユタ・ジャズがリードし23-37で終了する。第2クォーター