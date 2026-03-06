水戸証券 [東証Ｐ] が3月6日昼(11:30)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の年間配当は43円(前期は30円)実施する方針とした。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社はおかげさまで本年４月に創業105周年を迎えることとなりました。これも、ひとえに株主様や関係各位の皆様方のご愛顧とご支援の賜物と、厚く御礼申し上げます。つきましては、株主の皆様へ感謝の意を表するため、105周年の