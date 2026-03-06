6日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比27.5％減の2633億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同27.3％減の1959億円だった。 個別ではＭＡＸＩＳＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅエネルギー指数上場投資信託 、ＷｉｓｄｏｍＴ