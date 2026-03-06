6日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数357、値下がり銘柄数188と、値上がりが優勢だった。 個別ではグリーンモンスターが一時ストップ高と値を飛ばした。ソフトフロントホールディングス、技術承継機構、ＱＤレーザ、フロンティアインターナショナル、アイ・パートナーズフィナンシャルは昨年来高値を更新。ジーエヌアイグループ、フリー、ライ