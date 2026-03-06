リンクをコピーする

6日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ117205 -18.6 51590 ２. 日経Ｄインバ 22187 -17.84648 ３. 野村日経平均 16739 -45.0 57660 ４. 日経ベア２ 12817 -21.3 114.3