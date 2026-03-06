今週は中山競馬場で弥生賞（芝2000m）が行われる。皐月賞トライアルの一戦は本番への優先出走権をかけた戦いにもなっている。ここでは、過去10年からアドマイヤクワッズとバステールにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■アドマイヤクワッズに「1.2.1.0」高好走率データ 無敗で参戦した朝日杯FSは3着。仕切り直しのレースに臨むのがアドマイヤクワッズだ。デビューからマイルを主戦場と