3月13日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『みなさ〜ん！３ばいみみせんせい』あるひ、ばいきんまんの、３ばいマシンに、はいってしまった、みみせんせい。なかから、でてきたのは、ふつうのみみせんせいと、オロオロしたみみせんせいと、げんきいっぱいのみみせんせい！？はたして、みみせんせいたちは、ぶじに、もとにもどれるのかな！？ほかに…『クリームパンダとちゃわんむしまろ』はいたつがえりに、ちゃわんむ