移送のため警視庁渋谷署を出る中元健介容疑者＝5日面識のない20代女性に性的暴行をしたとして、警視庁渋谷署は6日までに、不同意性交の疑いで、NHK報道局スポーツセンターのチーフ・ディレクター中元健介容疑者（50）＝東京都目黒区＝を逮捕した。「強制して無理やりさせたということはない」と否認している。逮捕容疑は1月4日午後、東京都渋谷区の路上を歩いていた女性に声をかけてビルに連れ込み、「俺危ない物持ってるから