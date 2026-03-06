アゼルバイジャン政府は５日、アルメニアを挟んだ飛び地ナヒチェバン自治共和国にイランから飛来した無人機が落下し、空港のターミナルビルが損傷して４人が負傷したと発表した。アゼルバイジャンのイルハム・アリエフ大統領は同日、「テロ行為だ」と非難し、軍に報復を指示した。中東での戦火が周辺に拡大する懸念が高まっている。イランのアッバス・アラグチ外相は５日、アゼルバイジャンのジェイフン・バイラモフ外相との電