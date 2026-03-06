セレッソ大阪は6日、ホームスタジアムとして使用している長居球技場の名前が4月1日から「YANMARHANASAKASTADIUM（ヤンマーハナサカスタジアム＝略称・ハナサカ）」になる発表した。ヤンマーホールディングス株式会社がネーミングライツを獲得したためで「ヨドコウ桜スタジアム」の名称は3月末で終了する。「ハナサカスタジアム」初戦は4月18日の京都戦となる。スタジアム名の「ハナサカ」は“人の可能性を信じ、挑戦を後押