ボディービルダーとしても活躍する俳優金子賢（49）が6日までにインスタグラムを更新。過去に出演したドラマの“裏話”を明かした。金子は仲間由紀恵主演で大ヒットした日本テレビ系連続ドラマ「ごくせん」シリーズに出演し、任侠（にんきょう）集団・大江戸一家の若頭代理補佐朝倉てつ役を演じた。今回アップされた動画では、朝倉になりきった姿で登場。スタッフから同ドラマの裏話を求められ「しょーがねぇな、ひとつだけ教えて