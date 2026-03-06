２０２３年のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で投手コーチを務めた吉井理人氏が６日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。山本由伸投手が遅れて日本代表に合流した理由を解説した。番組では開幕したＷＢＣを特集。６日には東京ドームで開催される１次ラウンドＣ組の初戦で台湾代表と激突する。その先発を任されているのが山本投手だが、侍ジャパンに合流するのが少し遅れた