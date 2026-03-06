Z-SOZOKENは、「Z世代のデコ文化」についての調査研究レポートの第1章インサイトサマリー「デコとは」を3月5日に発表した。同調査は2025年8月〜2026年2月の期間、全国のZ世代(18歳〜24歳)384人を対象にインターネットを用いて行われた。「デコる」文化の認知度「デコる」文化の認知度を調査したところ、認知度は86%に達し、内訳は「よく知っている」が36%、「なんとなく知っている」が50%となった。また、現代デコ文化の領域を調べ