【モデルプレス＝2026/03/06】美容系YouTuberとして活動するみきぽんことかわにしみきが3月4日、自身のInstagramを更新。シール帳を公開した。【写真】36歳美容系YouTuber「ほっこり」恋人とシール交換する様子◆かわにしみき、シール帳披露かわにしは「彼氏のシール帳が進化してた件」とつづり、恋人とのシール交換の様子を撮影した動画を投稿。かわにしの手元にはシール帳が2冊あり、人気キャラクター「ちいかわ」やキラキラとし