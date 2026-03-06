第98回アカデミー賞（R）長編アニメーション賞などにノミネートされたフランス発のアニメ映画『アメリと雨の物語』より、日本語吹替版本編映像が解禁。併せて、ゲームクリエイターの小島秀夫、家政婦・タサン志麻ら著名人のコメントも到着した。【動画】“雨”と出会い確信したアメリの日本語吹替版本編映像神戸生まれの作家、アメリー・ノートンによるベストセラー自伝的小説『チューブな形而上学』を原作とした本作は、1960