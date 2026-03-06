フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績を持ち、現在はアイスダンスへと転向した紀平梨花選手（23）が2026年3月4日、自身のインスタグラムを更新。トレーニングをする様子を披露した。「最近のあれこれ」紀平選手は、「最近のあれこれ」といい、黒いノースリーブ姿でダンベルを使う様子やピンクのタンクトップでランニングマシーンを使用する姿など、トレーニング動画を投稿。アイスダンスでペアを組む西山真瑚選手と練