ＴＲＦのＤＪＫＯＯが、乃木坂４６とのコラボショットを披露し注目を集めている。５日までに自身のインスタグラムを更新し、「＃乃木坂スター誕生ＳＩＸありがとうございます！！ＢＯＹＭＥＥＴＳＧＩＲＬもゲームコーナーもめっちゃ楽しくてホント最高でした！！」とつづり、ゲスト出演した日テレ系「乃木坂スター誕生！ＳＩＸ」（月曜・深夜１時２９分）のオフショットを披露した。また、「今年も怒涛（どとう）