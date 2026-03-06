サッカーＪ１・Ｃ大阪は６日、本拠地・長居球技場のネーミングライツが、ヤンマーホールディングスにより取得され、４月１日以降の新愛称が「ＹＡＮＭＡＲＨＡＮＡＳＡＫＡＳＴＡＤＩＵＭ（ヤンマーハナサカスタジアム」、略称「ハナサカ」となることを発表した。契約期間は２０２６年４月１日から２０３１年６月３０日までの５年３か月間。４月１８日に開催される京都戦が、新スタジアム名称を記念したヤンマーサポーティン