スポーツ仲裁裁判所が発表スポーツ仲裁裁判所（CAS）は現地時間3月5日、マレーシア代表が、7選手の帰化資格に関する偽造を行ったとされる件について、一部処分内容を軽減したものの12か月の公式戦への出場停止処分とした。この件は昨年9月、国際サッカー連盟（FIFA）の懲罰委員会がマレーシア代表の7選手について、帰化書類の偽造があったとして12か月の「サッカー活動の禁止」という処分を下した。この件について、7選手は書