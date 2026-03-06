プレミアリーグの最新順位が公開されたイングランド・プレミアリーグはミッドウィークに第29節が各地で行われた。アーセナルが3連勝で1試合消化の少ない2位マンチェスター・シティに勝ち点7差をつけて首位を走る一方、同じくノースロンドンを本拠地とするトッテナムは悪夢の5連敗で降格圏と1差の16位となった。ファンは「プレミアってまじで魔境すぎるな」と驚いている。2003-2004シーズン以来、22季ぶりのリーグ制覇に向けて