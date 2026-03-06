2000年代を代表するお笑いネタ番組『エンタの神様』で大ブレイクした芸人の一人が、「スケバン恐子」こと桜塚やっくんだ。そのやっくんがかつて組んでいたコンビが、竹内幸輔との「あばれヌンチャク」（1999年結成〜2005年解散）。コアなお笑いファンの間では知られた存在だった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）幼児番組風コントで、スーツにメガネの“いい声お兄さん”を演じる竹内がブラックな歌を披露し、無邪気な子