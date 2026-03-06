「野村さんがやってきたことは強く意識しています」【画像】WBC連覇に挑む井端氏と、その才能を見抜いた野村克也氏日本代表の連覇がかかったWBCがいよいよ始まる。チームを率いるのは井端弘和監督だ。現役時代は荒木雅博氏との「アライバコンビ」で中日ドラゴンズの黄金時代をけん引した名内野手だった井端氏だが、もともとのポジションは投手だった。ところが、中学生時代に野村克也氏と出会ったことで、内野手へとコンバート