〈「井端君、本当に申し訳ないんだけど」WBC日本代表・井端弘和監督の運命を変えた、野村克也・沙知代夫婦との出会い「突然、電話がかかってきて…」〉から続くいよいよ開幕するWBCで、連覇に挑む日本代表の監督を務める井端弘和氏。現役時代は「名内野手」として中日ドラゴンズを中心に活躍したが、中学時代はもともと投手だった井端氏のショート転向を勧めたのは、別チームの監督を務めていた野村克也氏だった。【画像】WBC連