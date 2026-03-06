自転車ロードレースのプロチーム、アステモ宇都宮ブリッツェンの監督や選手たちが５日、宇都宮市内で今シーズンの必勝祈願に臨みました。 宇都宮市の多気山不動尊で必勝祈願を行ったのは、アステモ宇都宮ブリッツェンの鈴木真理監督をはじめ、チームに所属する選手１３人のうち８人です。 ブリッツェンは昨シーズン、国内最高峰のＪプロツアーで７年ぶり４度目のチーム年間総合