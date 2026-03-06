栃木県茂木町に本社を置くスーパーのかましんが新規開店をする際、商品の納入業者に半額または全額を値下げした価格で納入させて差額を利益にしていたなどとして公正取引委員会は５日、こうした行為を行わないよう警告しました。 公正取引委員会によりますとかましんは、遅くとも２０２２年３月から２５年１２月までの間、３つの店舗を新規開店、または改装して開店した際、「オープン協賛」と称して、初回に仕